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9июля
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сегодня, 18:22 0

Первомайский парк, Тайвань, Астрахановка: благовещенцы назвали места для благоустройства

Первомайский парк, Тайвань, Астрахановка: благовещенцы назвали места для благоустройства

Жителям Благовещенска предлагают выбрать район города, который власти благоустроят в 2020 году. Мэрия проводит опрос на своем сайте и принимает предложения с 1 по 15 июля. Затем в администрации выберут пять общественных территорий, которые вынесут на рейтинговое голосование.

Таким образом, жители города решат, какое общественное пространство будет благоустроено в 2020 году в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы». В городскую администрацию уже поступило два десятка предложений.

«Альфа ТВ» решило провести свой опрос на эту тему среди горожан на улицах Благовещенска. Что из этого вышло, смотрите в видео.

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#жизнь #ЖКХ

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