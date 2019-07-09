В Инстаграме появилась новая функция для борьбы с травлей

Как сообщает «Сноб», тестовые испытания показали, что эта функция побуждала некоторых пользователей отменить комментарий или написать более уважительный текст.

В будущем Инстаграм намерен ввести еще одну функцию, направленную на борьбу с травлей в соцсетях. Пользователи с помощью опции «Ограничить» смогут делать так, что комментарий от неприятного собеседника не увидит никто, кроме самого этого собеседника. Кроме того, опция «Ограничить» скрывает информацию о том, когда пользователь был в сети и прочел ли он личные сообщения.

«Мы несем ответственность за создание безопасной среды в Инстаграме. Это наш важный приоритет, и мы продолжаем вкладывать средства в решение этой проблемы», – говорится в сообщении компании.