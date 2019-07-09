В Инстаграме появилась новая функция для борьбы с травлей
В Instagram объявили, что вводят новые функции соцсети, направленные на борьбу с оскорблениями и травлей. Одна из них основана на работе искусственного интеллекта – пользователей будут предупреждать перед публикацией комментария, что текст могут воспринять как оскорбительный.
Как сообщает «Сноб», тестовые испытания показали, что эта функция побуждала некоторых пользователей отменить комментарий или написать более уважительный текст.
В будущем Инстаграм намерен ввести еще одну функцию, направленную на борьбу с травлей в соцсетях. Пользователи с помощью опции «Ограничить» смогут делать так, что комментарий от неприятного собеседника не увидит никто, кроме самого этого собеседника. Кроме того, опция «Ограничить» скрывает информацию о том, когда пользователь был в сети и прочел ли он личные сообщения.
«Мы несем ответственность за создание безопасной среды в Инстаграме. Это наш важный приоритет, и мы продолжаем вкладывать средства в решение этой проблемы», – говорится в сообщении компании.
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