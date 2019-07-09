В Тынде магазин торговал просроченной продукцией

В Тынде местный предприниматель был оштрафован за продажу просроченной продукции. Такое решение вынес суд по постановлению городского прокурора.

Тындинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства при реализации продовольственной продукции. Было установлено, что в одном из магазинов Тынды продавалась продукция с истекшим сроком годности.

Городской прокурор внес представление индивидуальному предпринимателю, продававшему такую продукцию. Оно было рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранили. Также в отношении предпринимателя прокурор возбудил дело об административном правонарушении.

Арбитражный суд Амурской области, рассмотрев постановление прокурора, привлек предпринимателя к ответственности в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.