Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 0

В Тынде магазин торговал просроченной продукцией

В Тынде магазин торговал просроченной продукцией
Фото: pixabay.com

В Тынде местный предприниматель был оштрафован за продажу просроченной продукции. Такое решение вынес суд по постановлению городского прокурора.

Тындинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства при реализации продовольственной продукции. Было установлено, что в одном из магазинов Тынды продавалась продукция с истекшим сроком годности.

Городской прокурор внес представление индивидуальному предпринимателю, продававшему такую продукцию. Оно было рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранили. Также в отношении предпринимателя прокурор возбудил дело об административном правонарушении.

Арбитражный суд Амурской области, рассмотрев постановление прокурора, привлек предпринимателя к ответственности в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 35

#торговля #Тында

распечатать


В России и мире

Instagram-модель с ходу продала воду, в которой мылась
Культура 1

Юные амурчане получат возможность бесплатно посетить «Эвенкийскую деревню»
Общество 3

Участник «Дискотеки Авария» искупался в реке Тынде (видео)
Общество

«Уральские авиалинии» предлагают билеты со скидкой до 50 %
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь