Подрядчики не хотят строить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Благовещенска

Подконтрольное Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» вновь не нашло подрядчика для реконструкции аэропорта в Благовещенске. На конкурс не поступило ни одной заявки.

Как сообщает «Интерфакс», согласно материалам на сайте госзакупок, на очередной конкурс, объявленный в июне, не подали ни одной заявки. С конца 2018 года это уже шестой тендер, включая предквалификационный отбор потенциальных подрядчиков.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 4 миллиарда 336 миллионов 2,405 тысячи рублей, включая налог на добавленную стоимость. Срок, до которого должны быть выполнены работы, не менялся – 30 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», строительство современной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска должно было начаться в 2019 году.

Под строительство выделен земельный участок, получен градостроительный план, разработана проектно-сметная документация, в федеральном бюджете заложено 4,6 миллиарда рублей. Однако организацию, которая займется возведением стратегически важного для Приамурья объекта, так и не определили.

31 мая текущего года во время рабочего визита в Благовещенск полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев за затягивание сроков строительства объявил выговоры руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько и начальнику управления аэропортовой деятельности Анатолию Пчелину. «Если очередные торги не состоятся, будут приняты меры», – подчеркнул полпред президента. Контроль строительства взлетно-посадочной полосы в благовещенском аэропорту Игнатьево» Трутнев взял под контроль.

Торги, назнечнные на 14 июня, не состоялись. Чем это грозит, объяснял губернатор Амурской области Василий Орлов. «В случае если конкурс по упрощенным требованиям к подрядчику не состоится в очередной раз, тогда проблема не сможет быть решенной без изменения стоимости проектной документации. Тогда нужно будет снова заходить в госэкспертизу, снова повышать сметную стоимость и после этого объявлять торги. Нас это очень не устраивает, потому что у нас строительный сезон короткий, а это нас еще на год сдвигает вправо», – сказал Василий Александрович после совещания под председательством полпреда.