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сегодня, 17:23 0

Сменилось руководство Благовещенского городского парка

Сменилось руководство Благовещенского городского парка
Фото: Амур.инфо

Наталья Маскаева назначена на должность директора муниципального предприятия «Городской парк культуры и отдыха» в Благовещенске. К обязанностям Наталья Владимировна приступила с 8 июля.

Наталья Владимировна Маскаева – коренная благовещенка. В 2000 году окончила Благовещенский государственный педагогический университет, работала в общеобразовательных учреждениях города. Также имеет высшее образование по консультативной и клинической психологии.

С 2008 года активно занимается общественной деятельностью: являлась председателем регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Амурской области, Амурской областной общественной организации «Дети солнца», членом Общественной палаты Амурской области, общественным помощником уполномоченного по правам ребенка в регионе.

В 2019 году на территории Благовещенска на средства гранта благотворительного фонда «Обнаженные сердца» при поддержке администрации города реализуется проект создания инклюзивного парка семейного отдыха, разработанный Натальей Маскаевой.

Прежний директор городского парка Дмитрий Василюк перешел на другую работу, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе администрации областного центра.

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#отдых

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