Студенты АмГУ проходят производственную практику на Амурском газоперерабатывающем заводе
Компания «Газпром переработка Благовещенск» приняла на выездную производственную практику студентов второго курса Амурского государственного университета (АмГУ). На протяжении двух недель практиканты, которые обучаются по направлению подготовки «Химическая технология», будут знакомиться с особенностями организации проектной деятельности, изучат функции заказчика при строительстве такого масштабного объекта как Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ).
«Это уникальный опыт, который студенты могут получить только на этапе строительства завода, – уверена начальник управления по работе с персоналом ООО “Газпром переработка Благовещенск” Людмила Зубова. – Наставниками производственной практики от нашей компании назначены руководители структурных подразделений, которые поделятся со студентами своим опытом и знаниями, непосредственно на строительной площадке ознакомят с процессом монтажа оборудования».
Для оптимальной организации режима труда и отдыха в период производственной практики студенты на безвозмездной основе размещены в одном из временных вахтовых поселков, в благоустроенных номерах, предназначенных для инженерно-технических работников Амурского ГПЗ.
Этапы сотрудничества вуза и предприятия
В 2015 году на средства ООО «Газпром переработка» в АмГУ оборудованы специализированные аудитория и лаборатория для инженерно-физического факультета.
В 2016 году при поддержке ООО «Газпром переработка» в АмГУ состоялся первый набор по направлению подготовки «Химическая технология».
В 2017 году АмГУ присвоен статус базового партнера ООО «Газпром переработка Благовещенск».
В 2018 году между ООО «Газпром переработка Благовещенск» и АмГУ заключено соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения трудовыми ресурсами, в том числе по организации и проведению практики студентов.
В апреле 2019 года ООО «Газпром переработка Благовещенск» предоставило призовой фонд для победителей II отборочного вузовского чемпионата по стандартам WorldSkills Russia, который прошел в АмГУ.
В мае 2019 года при поддержке ООО «Газпром переработка Благовещенск» команда АмГУ победила в финале Международного инженерного чемпионата Case-in в Москве в номинации «Топ-6 лучших решений инженерного кейса».
Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 миллиардов кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 миллионов кубометров год. Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.
Просмотров всего: 133