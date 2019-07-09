Студенты АмГУ проходят производственную практику на Амурском газоперерабатывающем заводе

Фото: blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Компания «Газпром переработка Благовещенск» приняла на выездную производственную практику студентов второго курса Амурского государственного университета (АмГУ). На протяжении двух недель практиканты, которые обучаются по направлению подготовки «Химическая технология», будут знакомиться с особенностями организации проектной деятельности, изучат функции заказчика при строительстве такого масштабного объекта как Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ).

«Это уникальный опыт, который студенты могут получить только на этапе строительства завода, – уверена начальник управления по работе с персоналом ООО “Газпром переработка Благовещенск” Людмила Зубова. – Наставниками производственной практики от нашей компании назначены руководители структурных подразделений, которые поделятся со студентами своим опытом и знаниями, непосредственно на строительной площадке ознакомят с процессом монтажа оборудования».

Для оптимальной организации режима труда и отдыха в период производственной практики студенты на безвозмездной основе размещены в одном из временных вахтовых поселков, в благоустроенных номерах, предназначенных для инженерно-технических работников Амурского ГПЗ.

Этапы сотрудничества вуза и предприятия

В 2015 году на средства ООО «Газпром переработка» в АмГУ оборудованы специализированные аудитория и лаборатория для инженерно-физического факультета.

В 2016 году при поддержке ООО «Газпром переработка» в АмГУ состоялся первый набор по направлению подготовки «Химическая технология».

В 2017 году АмГУ присвоен статус базового партнера ООО «Газпром переработка Благовещенск».

В 2018 году между ООО «Газпром переработка Благовещенск» и АмГУ заключено соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения трудовыми ресурсами, в том числе по организации и проведению практики студентов.

В апреле 2019 года ООО «Газпром переработка Благовещенск» предоставило призовой фонд для победителей II отборочного вузовского чемпионата по стандартам WorldSkills Russia, который прошел в АмГУ.

В мае 2019 года при поддержке ООО «Газпром переработка Благовещенск» команда АмГУ победила в финале Международного инженерного чемпионата Case-in в Москве в номинации «Топ-6 лучших решений инженерного кейса».

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 миллиардов кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 миллионов кубометров год. Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.