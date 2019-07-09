Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:03 2

Глава Свободного спросил у горожан в соцсетях, нужно ли им колесо обозрения

Глава Свободного спросил у горожан в соцсетях, нужно ли им колесо обозрения
Фото: instagram.com/v_konstantinov_svb

Глава Свободного Владимир Константинов обратился в своем Инстаграме к жителям города. Он хочет узнать мнения относительно того, нужно ли установить в населенном пункте колесо обозрения.

«Несколько раз на встречах с горожанами слышал пожелание – установить в городском парке колесо обозрения. Задумался… Решил – идея хорошая. И все-таки хочу обсудить с вами. Нужен ли нам такой аттракцион?» – спросил Владимир Константинов.

Большинство комментаторов сказали, что колесо обозрения Свободному нужно. Один из них предложил альтернативный вариант: «Лучше танцплощадка, как раньше. И качели "лодочки". А колесо опять застревать будет. Страшно».

Как сообщало Амур.инфо, колесо обозрения раньше было в Свободном. В 2019 году появилась информация о том, что аттракцион могут вновь установить в городе.

Просмотров всего: 202

#городская власть #Свободный

распечатать


Общество 3

Благовещенцы обсудят, почему не работает закон о тишине
Общество 1

Мастер-план Свободного стал финалистом международной премии World Architecture Festival Awards

Общество 1

В Благовещенске 10 июля закроют для движения два перекрестка
Общество 1

Благовещенцы предложили мэрии благоустроить территорию Бурхановки
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    37 минут назад

    обязательно, с него будет лучше видно разрушившийся мост!!!!!

  • серега1

    серега1
    13 минут назад

    ага и бездорожье

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь