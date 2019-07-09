Глава Свободного спросил у горожан в соцсетях, нужно ли им колесо обозрения

Фото: instagram.com/v_konstantinov_svb

Глава Свободного Владимир Константинов обратился в своем Инстаграме к жителям города. Он хочет узнать мнения относительно того, нужно ли установить в населенном пункте колесо обозрения.

«Несколько раз на встречах с горожанами слышал пожелание – установить в городском парке колесо обозрения. Задумался… Решил – идея хорошая. И все-таки хочу обсудить с вами. Нужен ли нам такой аттракцион?» – спросил Владимир Константинов.

Большинство комментаторов сказали, что колесо обозрения Свободному нужно. Один из них предложил альтернативный вариант: «Лучше танцплощадка, как раньше. И качели "лодочки". А колесо опять застревать будет. Страшно».

Как сообщало Амур.инфо, колесо обозрения раньше было в Свободном. В 2019 году появилась информация о том, что аттракцион могут вновь установить в городе.