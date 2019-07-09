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Рейтинг доходов ста самых богатых госслужащих и депутатов опубликовал Forbes

Рейтинг доходов ста самых богатых госслужащих и депутатов опубликовал Forbes
Фото: zondnews.ru

Журнал Forbes опубликовал на своем сайте ежегодные списки самых обеспеченных госслужащих и депутатов России и самых состоятельных силовиков. В первом списке есть 9 дальневосточников. Основным критерием послужил совокупный семейный доход в 2018 году.

Депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний «Владимирский стандарт» занял первую строчку рейтинга. За 2018 год его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.

Вице-председатель заксобрания Челябинской области и совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков, чье состояние оценивается в 1,9 миллиарда долларов – на втором месте. Его доход в 2018 году – в 4,46 миллиарда рублей.

Депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, хозяин местной кондитерской фабрики «Славянка» – на третьем месте. Семья парламентария заработала 2,84 миллиарда рублей.

В первую пятерку также вошли член Совета Федерации и совладелец крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев (2,37 миллиарда рублей) и депутат Госдумы, основатель ABI Group Григорий Аникеев (2,36 миллиарда рублей).

Депутат Госдумы Глеб Хор замыкает этот рейтинг. Его доход за 2018 год составил 153,3 миллиона рублей.

Амурчан в сотне самых богатых госслужащих и депутатов не оказалось. Но дальневосточники есть. Это депутаты Камчатского края, Якутии, Магаданской области – всего 9 человек. Они заняли в рейтинге 7, 9, 13, 28, 40, 48, 86 и 87 места. На 23 месте расположился Юрий Трутнев – вице-премьер, полпред президента в ДФО.

Ранее Forbes составил список 20 самых богатых жен российских депутатов госслужащих по итогам декларационной кампании. В него, в частности, попали жена пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка и телеведущая Тина Канделаки.

Также издание опубликовало рейтинг самых состоятельных российских силовиков. В лидерах – два заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу и глава ФСО Дмитрий Кочнев.

Замминистра обороны Тимур Иванов – на первом месте. Его семейный доход за 2018 год издание оценило в 136,7 миллиона рублей.

Еще один зам Сергея Шойгу Алексей Криворучко – на втором месте. Его доход – 119,2 миллиона рублей.

Руководитель Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев – третье место и совокупный семейный доход 100,6 миллиона рублей.

Кроме того, в рейтинг попали первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов и глава департамента аудита госконтрактов Минобороны Роман Гуда, сообщает URA.RU.

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#российская власть #финансы

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