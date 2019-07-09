Поликлиника № 1 Благовещенска увеличила время приема по диспансеризации

Благовещенская поликлиника № 1 увеличила время работы. Проводить диспансеризацию и профилактические осмотры врачи будут до позднего вечера и по субботам.

Такое решение принято руководством учреждения. Профилактический медосмотр и диспансеризацию проходят те, кому исполнилось 18 лет, в том числе работающие и неработающие граждане, а также студенты-очники.

«Профилактический медицинский осмотр проводится для своевременного выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов», – пояснили в региональном министерстве здравоохранения.

Диспансеризация включает в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований.

«Весной этого года российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее гражданам проходить диспансеризацию и медосмотр в вечерние часы и в субботу. Это действительно очень важно для людей, поскольку очень многие трудящиеся и студенты просто не имеют возможности пройти медосмотр в течение стандартного рабочего дня. Нужно либо отпрашиваться у начальства, либо предпринять несколько визитов в поликлинику в обеденное время. Но чаще всего люди откладывают диспансеризацию на отпуск, в течение которого нужно успеть и сделать ремонт, и съездить в гости, и выполнить множество других житейских дел. Таким образом, человек из-за нехватки времени не может иметь объективную, экспертную оценку своего здоровья. Возможность пройти диспансеризацию или медосмотр вечером либо в субботу решает эту проблему. В нашей поликлинике для этой цели выделен отдельный кабинет», – говорит главный врач поликлиники № 1 Наталья Сапко.

Чтобы пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, все, кто прикреплен к поликлинике № 1, могут обращаться в кабинет № 100. Предварительная запись не требуется. Кабинет работает по будням и по субботам, с 8 до 20 часов. «Ждем наших пациентов и напоминаем, что всегда лучше предупредить болезнь или выявить ее на ранней стадии, поэтому проверять здоровье надо регулярно», – отмечает Наталья Николаевна.

При посещении кабинета нужно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Информация о том, кто может пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, а также перечень категорий граждан, имеющих право на прохождение диспансеризации вне зависимости от возраста ежегодно, размещена на сайте учреждения.