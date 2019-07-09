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Светлана Засядько стала главным судебным приставом Амурской области

Светлана Засядько стала главным судебным приставом Амурской области
Фото: r28.fssprus.ru

Светлана Засядько стала руководителем УФССП России по Амурской области. 9 июля ее представили губернатору региона Василию Орлову.

«Человек, верный для службы. Представляет собой пример, прошла путь от судебного пристава-исполнителя до главного судебного пристава. Я думаю, Светлана Владимировна будет хорошим помощником в решении задач, которые стоят перед областью», – сказал заместитель директора Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава РФ Игорь Савенко.

«У нас много совместных задач, которые предстоит решить на благо региона», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Светлана Засядько исполняла обязанности руководителя УФССП региона с 22 декабря 2018 года. И.о. она стала после того, как главный судебный пристав Приамурья Дмитрий Ткаченко уехал работать на Кубань.

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#областная власть

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