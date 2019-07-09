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сегодня, 16:12 13

Благовещенка обратилась к «экстрасенсам» и лишилась около 1,9 миллиона рублей

Благовещенка обратилась к «экстрасенсам» и лишилась около 1,9 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

В дежурную часть УМВД России по Амурской области обратилась жительница Благовещенска 1964 года рождения. Женщина сообщила, что у нее обманным путем похитили деньги.

Предварительно установлено, что в апреле этого года амурчанка нашла в интернете сайт, предлагающий помощь экстрасенсов. Женщина оставила там заявку с указанием своего номера телефона. Через некоторое время с ней связалась девушка, представившаяся посредником экстрасенсов, и пояснила, что для начала «целительства» необходимо оплатить различные услуги. Благовещенка согласилась и стала перечислять деньги на указанные звонившей счета.

В общей сложности амурчанка перевела около 1 миллиона 900 тысяч рублей. После этого звонившая девушка сообщила, что к женщине вылетают пять целителей из Москвы. В июле, так и не дождавшись прилета экстрасенсов и поняв, что ее обманули, благовещенка решила обратиться в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

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#криминал #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Я вот работающий, а таких денег не скопил как-то...

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    откуда у таких не далеких такие деньги???)))

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Вот прям не верится, что такое может быть.)

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    inoy

    откуда у таких не далеких такие деньги???)))



    Ну, может она считает так же как и соображает

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Значит деньги нетрудовые, как пришли, так и ушли.Свое заработанное не отдашь так просто мошенникам) Что хотела то? Еще денег, или мужика личного счастья? На такие деньги пучок "личного счастья " можно купить

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    1 час назад

    Ну даже за такие деньги нельзя купить ум. Даже интересно что она хотела от экстрасенсов за такую сумму.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Рано они такого клиента отпустили, надо было приехать экстрасенсам и погадать еще на пару миллионов. В итоге все довольны остались бы.

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    жительница Благовещенска 1964 года рождения - спасибо экстрасенсам скажите, что деньгами взяли оплату, а не здоровьем...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Видать их (экстрасенсов), в самолет не пустили или билеты до Благовещенска закончились...

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    прилетали в астральном теле,просто бабка глухая,не открыла

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    вон и шевченко там там бегал,изыди кричал и на камеру снимал

  • brb

    brb
    1 час назад

    Она ебобо?

  • Сумрак 11:11

    Сумрак 11:11
    35 минут назад

    Болеет она. Помощь нужна. Что вы так...

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