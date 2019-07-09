Благовещенка обратилась к «экстрасенсам» и лишилась около 1,9 миллиона рублей

В дежурную часть УМВД России по Амурской области обратилась жительница Благовещенска 1964 года рождения. Женщина сообщила, что у нее обманным путем похитили деньги.

Предварительно установлено, что в апреле этого года амурчанка нашла в интернете сайт, предлагающий помощь экстрасенсов. Женщина оставила там заявку с указанием своего номера телефона. Через некоторое время с ней связалась девушка, представившаяся посредником экстрасенсов, и пояснила, что для начала «целительства» необходимо оплатить различные услуги. Благовещенка согласилась и стала перечислять деньги на указанные звонившей счета.

В общей сложности амурчанка перевела около 1 миллиона 900 тысяч рублей. После этого звонившая девушка сообщила, что к женщине вылетают пять целителей из Москвы. В июле, так и не дождавшись прилета экстрасенсов и поняв, что ее обманули, благовещенка решила обратиться в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.