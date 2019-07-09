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сегодня, 16:05 3

Благовещенцы обсудят, почему не работает закон о тишине

Благовещенцы обсудят, почему не работает закон о тишине
Фото: amur.info

Благовещенцев приглашают обсудить проблему соблюдения областного закона о тишине. Встреча горожан, представителей полиции и администрации областного центра состоится в среду, 10 июля, в 17 часов на пространстве коллективной работы «Точка кипения» по адресу: улица Ленина, 139, Амурская областная научная библиотека.

Как сообщает администрация Благовещенска, за шесть месяцев с начала года благовещенцы более 3 000 раз вызывали сотрудников органов правопорядков из-за нарушения тишины и спокойствия после 22 часов. При этом полицейские составили всего 385 протоколов об административных правонарушениях. На нарушителей наложили штрафы на сумму 187 000 рублей.

Тем временем в городе остро строит проблема шума по ночам. Жителям домов мешают не только шумные автомобилисты и мотоциклисты, но и отдыхающие компании, которые собираются у ночных клубов и в других общественных местах. Такие встречи сопровождаются громкой музыкой, иногда скандалами и драками, а также мусором – бутылками, окурками. «Небольшая сумма штрафа, возможность легко уйти от ответственности, неуважение к окружающим – в чем причина неисполнения закона? Надеемся на конструктивный диалог. Высказаться, естественно, смогут все желающие», – приглашает к обсуждению администрация Благовещенска.

В мероприятии примут участие представители руководства администрации города, сотрудники профильных подразделений, полиции, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области.

Стать участником дискуссии могут все заинтересованные жители. Желательна регистрация участков на сайте www.leader-id.ru.

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#городская власть

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Комментарии
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  • Beerman

    Beerman
    1 час назад

    Может ещё поднимут вопрос выгула собак, без наличия намордников и паводков. Особенно это часто можно наблюдать на набережной, но почему то сотрудники ППС МВД на это внимания не обращают.

  • Баловник

    Баловник
    1 час назад

    Хруст сломанной носовой перегородки дебошира не превышает шумовой порог 40 Дб, а также положительно влияет на восстановление режима тишины.

  • Квочка

    Квочка
    23 минуты назад

    Меня не давно собачка обоаяла, я попросила ее хозяйку впредь одевать собаке намордник и брать её на поводо на что мне дамочка предложила самой одеть намордник! Вот вам и закон

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