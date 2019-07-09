Благовещенцы обсудят, почему не работает закон о тишине

Как сообщает администрация Благовещенска, за шесть месяцев с начала года благовещенцы более 3 000 раз вызывали сотрудников органов правопорядков из-за нарушения тишины и спокойствия после 22 часов. При этом полицейские составили всего 385 протоколов об административных правонарушениях. На нарушителей наложили штрафы на сумму 187 000 рублей.

Тем временем в городе остро строит проблема шума по ночам. Жителям домов мешают не только шумные автомобилисты и мотоциклисты, но и отдыхающие компании, которые собираются у ночных клубов и в других общественных местах. Такие встречи сопровождаются громкой музыкой, иногда скандалами и драками, а также мусором – бутылками, окурками. «Небольшая сумма штрафа, возможность легко уйти от ответственности, неуважение к окружающим – в чем причина неисполнения закона? Надеемся на конструктивный диалог. Высказаться, естественно, смогут все желающие», – приглашает к обсуждению администрация Благовещенска.

В мероприятии примут участие представители руководства администрации города, сотрудники профильных подразделений, полиции, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области.

Стать участником дискуссии могут все заинтересованные жители. Желательна регистрация участков на сайте www.leader-id.ru.