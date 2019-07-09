С новым ЕГЭ по китайскому языку амурские выпускники справились на «хорошо» и «отлично»

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В Амурской области все участники ЕГЭ по китайскому языку справились с испытанием, преодолев минимальный порог. Этот экзамен, который проходил в России впервые, сдавали 14 амурчан. Почти 40 % выпускников справились с предложенными заданиями на очень высокие баллы (более 80).

«Модель ЕГЭ по китайскому языку аналогична экзаменам по другим иностранным языкам. Она состояла из двух частей – устной и письменной. Для успешной сдачи письменной части требовалось знание определенного количества иероглифов, в устной части важны хорошие навыки разговорной речи», – прокомментировали в отделе общего образования минобрнауки Амурской области.

В целом экзамен прошел в штатном режиме без технологических сбоев, пишет пресс-служба минобрнауки региона.

Амурская область к проведению ЕГЭ по китайскому языку подготовилась заблаговременно. С 2015 года регион участвовал во всероссийских апробациях и хорошо себя показал.

Популярность китайского языка в Амурской области объясняется ее географическим расположением. В текущем учебном году язык Поднебесной в рамках школьной программы изучают 1,5 тысячи ребят пяти муниципалитетов: Благовещенска, Свободного, Тынды, Благовещенского и Октябрьского районов.

В этом году ученик 11 класса Алексеевской гимназии Благовещенска победил в финале всероссийской олимпиады по китайскому языку, который проходил в Москве. Павел Архипов получил диплом победителя, а также бонус – при поступлении в вуз ему автоматически зачтут 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету.

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку школьники Амурской области участвуют третий год подряд, то есть с самого появления этого испытания. В 2017 году финал олимпиады проходил в столице Приамурья. Тогда школьница из Тынды заняла первое место. В прошлом году амурчанин стал призером.