В Приамурье 13 гостиниц прошли процедуру классификации и получили «звезды»

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

В настоящее время в Амурской области 13 гостиниц прошли процедуру классификации и были внесены в федеральный перечень туристских объектов. Одна гостиница подтвердила категорию «четыре звезды», еще три отеля получили статус «трехзвездочных». Остальные классифицированы в категории «две звезды» и «без звезд».

С 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, предполагающие обязательную классификацию объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц. Все это время действовал переходный период. С 1 июля отели, в которых больше 50 номеров, не могут работать без сертификата о присвоении определенной категории «звездности». Кроме того, если владелец самостоятельно завысит количество звезд, его оштрафуют.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, инфраструктура туризма и гостеприимства региона представлена 186 гостиницами и аналогичными средствами размещения. 70 % из них расположены на территории Благовещенска.

Руководителям объектов следует обратить внимание, что с 1 января 2020 года административная ответственность за предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоения категории наступает для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров. А с 1 января 2021 года под норму закона попадают все гостиницы, независимо от количества мест.

Оценкой соответствия коллективных средств размещения занимаются специальные аккредитованные организации. В Амурской области это ООО ЭКЦ «Амур-Тест». Услуга платная и зависит от размеров гостиницы и предполагаемой категории.

Классификация направлена на повышение качества предоставляемых туристических услуг, создание комфортных и безопасных условий в сфере гостиничного обслуживания.