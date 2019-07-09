Амурское следственное управление проводит проверку после гибели ребенка в Сергеевке
Следственное управление Следственного Комитета РФ по Амурской области проводит проверку по факту гибели мальчика из села Сергеевка. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ребенок пропал у реки Амур в субботу, 6 июля. В понедельник, 8 июля, погибшего обнаружили в воде ниже по течению.
«Проверка проводится с момента исчезновения ребенка, с 6 июля. В настоящее время назначены экспертизы, устанавливается причина смерти, есть ли криминальный след. Пока таких признаков нет. Уголовное дело не возбуждалось», – прокомментировал корреспонденту ИА «Амур.инфо» старший помощник руководителя следственного управления СК России по Амурской области Алексей Лубинский.
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