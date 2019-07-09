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Пропавшая в Благовещенске пенсионерка благополучно найдена

Пропавшая в Благовещенске пенсионерка благополучно найдена
Фото: pixabay.com

Пожилая женщина, пропавшая в Благовещенске, благополучно нашлась. Не распространяясь о причинах ее более чем двухдневного отсутствия, поисковики подтвердили информацию о возвращении пенсионерки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», женщина 1932 года рождения в субботу, 6 июля, ушла из дома в районе пересечения улиц Шевченко и Краснофлотской. В ориентировке на розыск отмечалось, что пенсионерка может испытывать трудности с ориентированием в пространстве.

Информацию о том, что пожилая женщина найдена, она жива и с ней все в порядке, корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили в поисково-спасательном отряде «Амур».

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#жизнь

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