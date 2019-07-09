Парк развлечений с музыкальным фонтаном появился в селе Ивановка (видео)

13 июля исполнится 150 лет селу Ивановка Ивановского района. В этот день в честь праздника в селе торжественно откроют парк развлечений, центром которого станет музыкальный фонтан. Возведение парка началось пять лет назад, за эти годы в него вложили миллионы бюджетных и спонсорских денег.

Местный предприниматель Юрий Касьян пришел в администрацию села с предложением создать благоустроенное место для отдыха жителей и гостей Ивановки. Сельсовет поддержал инициативу и начал оказывать помощь.

«У нас там большая парковая зона, которая включает в себя площадь с зелеными насаждениями и двумя озерами, одно из которых – с лебедями и лотосами. Когда в 2007 году был ураган, в этой парковой зоне переломало все тополя. Юрий Касьян на свои средства все расчистил, сделал подсыпку и начал постепенное обустройство этой зоны. И вот в этой-то зоне он захотел создать парк развлечений», – сказала глава Ивановского сельсовета Валентина Ольшевская.

В администрации отметили, что первые серьезные вложения со стороны властей начались в 2014 году. Олег Кожемяко, бывший тогда губернатором Приамурья, через региональное министерство культуры дал распоряжение о выделении Ивановке более 2 миллионов рублей. На эти деньги сделали ограждение территории и частично уложили тротуарную плитку.

Позже, в 2018 году, по поручению другого губернатора Александра Козлова, Ивановка вошла в программу «Современная городская комфортная среда» и получила 3 миллиона 300 тысяч рублей, на которые приобрели 30 светильников, 20 скамеек, 20 урн и установили ворота. Кроме того, сельсовет из своих средств оплатил техническое присоединение будущего фонтана.

Уже в 2019 году Ивановка получила деньги на сам фонтан. «Вообще, огромные вложения сделал наш предприниматель Юрий Касьян: обустроил летнее кафе, возвел ограждение, установил скульптуры и арт-объекты, соорудил аппаратную фонтана. Потом начал закупать оборудование для самого фонтана, но денег не хватало. И тогда нам вновь помог Олег Николаевич Кожемяко. Дело в том, что на сессии депутатов сельсовета в марте этого года ему присвоили звание почетного жителя села в связи с тем, что он участвовал в строительстве диагностического корпуса нашей больницы в 2010 году и мегафермы нашего предприятия АО "Луч". По ходатайству этих двух организаций и по ходатайству администрации села ему было присвоено звание. Он, узнав об этом, сказал, что в знак признательности должен что-то подарить Ивановке. И мы ответили, что нам надо приобрести оборудование для фонтана. В итоге несколько организаций Приморского края оказали матпомощь, перечислив 3 миллиона 500 тысяч рублей. И Юрий Касьян, добавив к этим деньгам собственные средства, приобрел необходимое оборудование в Китае. Общая стоимость фонтана составила около 7 миллионов», – добавила Валентина Викторовна.

Несмотря на такие вложения со стороны бизнесмена, территория парка остается муниципальной. С инвестором был заключен концессионный договор на право пользования территорией.

«В 11 часов 13 июля будет шоу-программа в честь открытия, приедут первые лица области. Также в 21:30 запланирована вечерняя программа, и можно будет полюбоваться световым шоу. Фонтан будет работать по графику и пока только в выходные. Решили запускать в субботу и воскресенье с 9 вечера. По электричеству затратно выходит включать его каждый день», – сказала глава сельсовета.

В ближайшее время в этой зоне, но уже за территорией парка развлечений, появится еще один фонтан. Его возведут на месте старого водного сооружения, основание которого было сделано еще в 80-х годах. Фонтан обновят и запустят в новом обрамлении.

«У нас много зон парка планируется сделать, кроме этого парка развлечений. У нас будет "Арбат" между двух озер – красивая дорожка со скамейками и фонарями. Будет "Дивный сквер" напротив здания сельсовета – мы установим арт-объекты различные. Мы активно стараемся участвовать в областных и федеральных программах, чтобы облагораживать село и привлекать туристов», – отметила Валентина Викторовна.