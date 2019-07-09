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Пользователи восхитились диковинным дизайном нового бикини

Пользователи восхитились диковинным дизайном нового бикини
Фото: www.instagram.com/camilaguper

Необычный дизайн бикини возбудил пользователей соцсетей. Его чашки представляют собой морские раковины. Купальник из серебристо-сиреневого топа Nautilus с однотонным серебристым низом создал бразильский модельер Адриана Дегреас.

У бикини появилось множество поклонниц среди популярных блогеров. Например, в нем сфотографировалась португальская фитнес-модель Камила Гупер (Camila Guper) во время отдыха на Миконосе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Фото: www.instagram.com/camilaguper

Одни пользователи сравнивают топ с тем, что носила героиня диснеевского мультфильма русалочка Ариэль. Другие просто выражают свое восхищение: «Просто божественно. Они выглядят так элегантно и роскошно, словно настоящие ракушки»; «Вот идеальный образ этого лета. Он мне нужен!»; «Теперь я им одержима. Буду ждать, пока он не появится в продаже».

Ранее в июле новый полностью прозрачный купальник Адрианы Дегреас, который она создала совместно с американским брендом Cult Gaia, смутил покупателей.

Фото: @cultgaia

На сайте компании его верхняя часть описывается как «топ без бретелек из тюля с черепаховыми акриловыми деталями». Поклонники марки неоднозначно восприняли откровенный дизайн. Некоторые из них усомнились, что в таком купальнике вообще возможно купаться.

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#отдых

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