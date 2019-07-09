Когда на улицах правят злые силы: в Сети появилось видео от тобольских полицейских

Фото: кадр видео

В Сети набрал популярность видеоролик, который разместила в социальных сетях полиция Тобольска. Пользователи обратили внимание на оригинальность видео, призывающего граждан поступать на службу в правоохранительные органы.

В ролике явно прослеживается супергеройская тематика. Беззаконию и хаосу в нем противопоставляются народные герои – сотрудники МВД: патрульный, участковый, следователь, оперативник, инспектор, которые находятся на страже порядка. «Стань одним из них. Вступай в ряды МВД» – такая надпись появляется в финале видео.

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Александр Авдеев