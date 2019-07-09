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сегодня, 14:11 6

Рецепт от: как рабочие из Узбекистана готовили обед на улице (видео)

Рецепт от: как рабочие из Узбекистана готовили обед на улице (видео)

Благовещенцы стали свидетелями того, как дорожные рабочие варили еду прямо под окнами горожан. На самодельной печи в казане они готовили картофель с макаронами и мясом. По их словам, такая уличная готовка – ежедневная традиция. Готовит всегда один и тот же человек.

Обед на свежем воздухе решили устроить граждане Узбекистана. Они ремонтировали тротуар на улице Шимановского. Ближе к полудню мужчины развели огонь в железной бочке и начали приготовление пищи. Рабочие поделились, что всегда предпочитают делать это сами, а не покупать еду в магазине. Как правило, в их меню входит плов, суп или, как сегодня, – рожки с овощами и мясом. Эта порция рассчитана на 10 человек.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Хныкуля

    Хныкуля
    1 час назад

    азиатские обычаи становятся нормой

  • ay

    ay
    1 час назад

    Тротуар напротив Облстата укладывали ровно с таким же казаном. Да и улицу Лазо ремонтируют тоже под ароматы жрачки.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    59 минут назад

    ay

    ремонтируют тоже под ароматы жрачки.



    Вам мешает?



  • Victrix

    Victrix
    50 минут назад



    Рецепт от



    Правильнее писать - Рецепт ОТ...

  • Хныкуля

    Хныкуля
    48 минут назад

    давайте ещё цыганский табор и кавказские пляски

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 минута назад

    ЛайКаВам мешает?


    Само собой.

    Тебя бы на площадь белогорскую, Рыж. Там регулярные запахи масла и пирожков так задолбали что вызывают рвотный рефлекс уже...

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