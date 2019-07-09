Рецепт от: как рабочие из Узбекистана готовили обед на улице (видео)

Благовещенцы стали свидетелями того, как дорожные рабочие варили еду прямо под окнами горожан. На самодельной печи в казане они готовили картофель с макаронами и мясом. По их словам, такая уличная готовка – ежедневная традиция. Готовит всегда один и тот же человек.

Обед на свежем воздухе решили устроить граждане Узбекистана. Они ремонтировали тротуар на улице Шимановского. Ближе к полудню мужчины развели огонь в железной бочке и начали приготовление пищи. Рабочие поделились, что всегда предпочитают делать это сами, а не покупать еду в магазине. Как правило, в их меню входит плов, суп или, как сегодня, – рожки с овощами и мясом. Эта порция рассчитана на 10 человек.

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#жизнь

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Екатерина PL