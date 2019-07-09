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сегодня, 14:07 1

Благовещенцы обеспокоены ловушкой для автомобилей

Благовещенцы обеспокоены ловушкой для автомобилей

Жительница Благовещенска Анна рассказала ИА «Амур.инфо» о проблеме возле дома № 172/1 на улице Горького. Там на проезжей части находится глубокая яма, которая становится ловушкой для автомобилей во время дождя.

«Каждый раз во время дождя ее заливает водой, и туда влетают машины. Несколько дней назад, когда был дождь, две машины опять попались. Сегодня я приехала на работу – она стала еще больше. Я сфотографировала, потом прошла – она еще больше стала. Никто ничего не делает. На данный момент ее видно, потому что лужи нет. Машины ставят просто рядом, и никому ничего не надо. Территория ничья, получается», – говорит Анна.

«К нам на работу приезжают очень много, скажем так, юридических лиц, в том числе государственных клиентов, и не хочется, чтобы кто-то влетел, если поставят туда машину. Да и самим как-то ездить не очень удобно. А вообще, здесь реально обрушается асфальт все больше и больше», – отмечает горожанка.

Ситуацию агентству прокомментировали в управляющей компании дома № 172/1 на улице Горького: «Данный участок – муниципальная земля. Мы уже неоднократно обращались в управление ЖКХ и писали письма. Они устраняли, но размывалось заново. Опять им писали, звонили, что вымывает дождями».

Агентство обратилось с запросом, попросив прокомментировать ситуацию, в пресс-службу администрации Благовещенска.

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#транспорт

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Комментарии
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  • ДеНьКа

    ДеНьКа
    27 минут назад

    Вот когда государственное лицо влетит в эту яму, тогда ее точно основательно заделают

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