В Благовещенске задержан человек, требовавший вертолет и деньги

В Благовещенске задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении. На телефон доверия экстренной службы позвонил неизвестный. Он сообщил о якобы имеющейся угрозе взрыва в одном из зданий в центре Благовещенска. При этом звонивший требовал вертолет и деньги.

В тот же день сотрудники управления ФСБ России по Амурской области задержали мужчину, предположительно оставившего сообщение о взрыве. Опасных предметов при проверке информации специалисты не обнаружили.

Специалисты отдела дознания МО МВД России «Благовещенский» по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений».

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, в соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 000 рублей, ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.