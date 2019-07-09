Строительство метанолового завода изменит Сковородино в лучшую сторону

В Сковородине построят детский сад, школу и очистные сооружения. Это стало возможным благодаря инвестпроекту строительства метанолового завода. Он предусматривает создание новых рабочих мест и развитие городской инфраструктуры. Строительство начнется в 2020 году.

Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры обсудили в Сковородине профильные министры, руководство Сковородина и Сковородинского района и представители компании АО «Технолизинг» под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова.

Решение о создании инфраструктурных объектов проекта «Технолизинга» как резидента ТОСЭР было принято 27 мая 2019 года на правительственной подкомиссии. Размер выделяемых федеральных средств составил 4,9 миллиарда рублей, сообщает правительство Амурской области.

«2,9 миллиарда – субсидия инвесторам на создание сопутствующей инфраструктуры и 2 миллиарда на строительство и реконструкцию социальных объектов в Сковородине. На сегодняшний день проект обеспечен всеми техническими условиями, ведется проектирование, уже рассматривается возможность увеличения мощности завода», – сказал Василий Орлов.

«Срок эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения района 30–35 лет, и они имеют высокий уровень износа. Благодаря финансированию предполагается провести замену 1 531 метра сетей водоснабжения и 2 821 метра сетей водоотведения. Всего на эти цели планируется направить более 341 миллиона рублей», – сказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.

Помимо этого, в городе планируют отремонтировать более 10 километров дорог. На это направят более 400 миллионов рублей.

Наибольшее обсуждение вызвал проект очистных сооружений. «Очистных сооружений в городе нет, но они просто необходимы. Предполагается, что мощность предприятия составит 5 000 кубических метров в сутки, а стоимость превышает 720 миллионов рублей. Сейчас "Технолизинг" проводит отбор проб сточных вод и его анализ», – сказал глава Сковородинского района.

Также в рамках развития социальной инфраструктуры запланировано строительство школы на 150 мест и детского сада на 70 мест. Здания объединят в единый учебный комплекс. Кроме того, в городе предполагается строительство центра культурного развития.

«Каждое министерство будет нести ответственность за выполнение своих пунктов плана развития города Сковородино. До 1 августа необходимо создать рабочую группу, в которую войдут представители министерств, местных администраций и "Технолизинга". К этому сроку должны быть уже проработаны дорожные карты и технические решения», – подчеркнул губернатор.

Что касается самого завода, то, как пояснил заместитель генерального директора АО «Технолизинг» Павел Иванов, предположительно территория предприятия расположится на базе существующего железнодорожного нефтеналивного терминала. Его площадь – около 25 гектаров. Строительство начнется в 2020 году. Мощность завода составит около миллиона тонн в год.

По оценкам Минвостокразвития и Минфина России, поступления в бюджеты от реализации проекта составят 18 миллиардов рублей, а вклад в валовый региональный продукт региона – 170 миллиардов.

«Со своей стороны правительство региона поддерживает инициативу инвесторов по созданию предприятия, так как это не только дополнительное поступление средств в бюджет в качестве налогов, но и создание рабочих мест для амурчан», – отметил губернатор.

По оценкам инвесторов, на производстве смогут работать около 270 человек. На этапе строительства завода нужно привлечь от 1 000 до 2 000 человек.