Кот-курильщик спалил квартиру в Нижнем Новгороде

В многоэтажном доме в Нижнем Новгороде возник пожар, в котором серьезно пострадала одна из квартир на четвертом этаже. 45-летний владелец жилья обвинил в этом своего кота-курильщика.

По свидетельству очевидцев, мужчина в момент пожара находился в неадекватном состоянии и эмоционально заявлял спасателям, что курил не он сам, а его кот, сообщает портал Выкса.рф со ссылкой на региональное МЧС. Хозяин отравился угарным газом, его доставили в больницу.

Расчеты, прибывшие на место событий, эвакуировали 14 соседей, в том числе троих детей. Тушением пожара занимались 17 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Но порой случается, что домашние животные действительно становятся причиной коммунальных аварий в домах россиян. Так, в начале 2019 года стало известно о затоплении в одном из многоквартирных домов Петербурга. Два кота, оставшихся без присмотра после смерти хозяйки, самостоятельно открыли кран на кухне, в результате залитыми оказались три квартиры.