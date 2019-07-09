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сегодня, 13:05 0

Юные амурчане получат возможность бесплатно посетить «Эвенкийскую деревню»

Юные амурчане получат возможность бесплатно посетить «Эвенкийскую деревню»
Фото: admblag.ru

Участники проекта «Сказки коренных народов Амурской области и не только» смогут бесплатно посетить «Эвенкийскую деревню». В группу отберут детей, которые участвуют в озвучивании аудиосборника сказок.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске запишут литературно-краеведческий детский аудиосборник, в который войдут около 30 произведений и отрывков. В озвучивании сказок примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья и их сверстники.

Проект «Сказки коренных народов Амурской области и не только» воплотит в жизнь муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска совместно с ассоциацией творческих работников Амурской области. Они выиграли грант президента России.

Чтобы дети могли понять, о чем сказки, в рамках проекта состоится поездка в этнографический комплекс «Эвенкийская деревня», который находится на севере Приамурья, в Тындинском районе. В настоящее время сотрудники городских библиотек формируют список участников проекта. Всего для записи аудиосборника планируется набрать группу из 50 ребят. Некоторые из них смогут посетить Эвенкийскую деревню. В группу могут попасть дети от 8 до 14 лет, информирует администрация Благовещенска. Заявки принимаются до 16 июля по номеру: +7-963-817-96-24.

Что бы попасть в группу участников, которые смогут посетить этнографический комплекс «Эвенкийская деревня», детям нужно пройти конкурсный отбор, прочитав отрывок из сказки перед жюри. Конкурсный отбор проведут во вторник, 16 июля, в 11:00, в молодежной библиотеке имени Чехова по адресу: улица Комсомолькая, 3.

Поездка в «Эвенкийская деревня» состоится ориентировочно 22 июля. Для участников проекта она будет бесплатной.

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#дети #конкурсы #Тында

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