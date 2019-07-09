Непробиваемый Благовещенск: как в Приамурье прикрывали госграницу (видео)

Укрепрайон в Приамурье начали строить в 30-е годы, чтобы обороняться от японцев. К 1943 году он насчитывал 222 фортификационных сооружения. Но угроза миновала, а военные объекты остались на прежних боевых позициях. Что с ними стало много лет спустя, узнал корреспондент «Альфа ТВ».

Дот на набережной Амура – единственное сооружение из всех долговременных огневых точек Приамурья, которое сохранилось практически в первозданном виде. Его реконструировали офицеры и курсанты ДВОКУ вместе с ветеранами 12-го укрепрайона. С начала 2015 года они по крупицам восстанавливали сооружение и сделали на его территории военно-исторический комплекс. Теперь артиллерийский полукапонир – объект культурного наследия регионального значения и находится под охраной государства.

Это дот второго поколения, его площадь составляет 100 квадратных метров. Такие же огневые точки, так называемые «линии Молотова», стояли на новой западной границе СССР и приняли первый удар фашистов в июне 1941 года. Сооружения в Приамурье строили по специальной технологии, и они могли выдержать удар стокилограммовой авиационной бомбы и попадания 203-миллиметровой гаубицы с дальности 4 километра.

«Место для приготовления раствора должно было быть на удалении не более 5 километров от точки заливки. Машина, которая его везла, должна была ехать со скоростью не более 20 километров в час. Плюс сооружение было непрерывной заливки. Непрерывность заключалась в том, что между заливкой порций раствора не должно было пройти более суток. Получался такой монолит. Общий объем сооружения – это 420 кубометров. Из них 317,5 кубометра – это железобетон. Представляете, сколько сюда было влито бетона и железа. Этим хотели добиться прочности, а она могла сохраниться только при такой технологии», – рассказывает преподаватель ДВОКУ Алексей Лохов.

Доты были разного вида – пулеметные, артиллерийские, пулеметно-артиллерийские – порядка двухсот сооружений. Также в состав укрепленного района входили наблюдательные и командные пункты. В них могли находиться до 20 человек. Долговременных огневых точек второго поколения на границе Амура было 20 единиц. На территории Благовещенска располагались два артиллерийских полукапонира: в районе городского парка и рядом с пассажирским портом «АмурАССО», который, кстати, до сих пор располагается там с орудиями внутри. Доты обслуживали и поддерживали до 1989 года, пока существовал укрепленный район. Позже их разоружили и законсервировали. Они принадлежат Министерству обороны.

В будущем Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище планирует восстановить еще один дот второго поколения в селе Марково. А пока по выходным курсанты проводят экскурсии на восстановленном полукапонире. Подробная историческая экскурсия в военное прошлое Приамурья в сюжете «Альфа ТВ».