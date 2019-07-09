Непробиваемый Благовещенск: как в Приамурье прикрывали госграницу (видео)
Многие благовещенцы и гости города видели на набережной, рядом с городским парком, артиллерийский полукапонир. Но не все знают, что для прикрытия огнём амурской границы была создана целая система из таких сооружений. Они были частью укрепрайона, который простирался вдоль Амура почти на 100 километров между селами Марково и Красное.
Укрепрайон в Приамурье начали строить в 30-е годы, чтобы обороняться от японцев. К 1943 году он насчитывал 222 фортификационных сооружения. Но угроза миновала, а военные объекты остались на прежних боевых позициях. Что с ними стало много лет спустя, узнал корреспондент «Альфа ТВ».
Дот на набережной Амура – единственное сооружение из всех долговременных огневых точек Приамурья, которое сохранилось практически в первозданном виде. Его реконструировали офицеры и курсанты ДВОКУ вместе с ветеранами 12-го укрепрайона. С начала 2015 года они по крупицам восстанавливали сооружение и сделали на его территории военно-исторический комплекс. Теперь артиллерийский полукапонир – объект культурного наследия регионального значения и находится под охраной государства.
Это дот второго поколения, его площадь составляет 100 квадратных метров. Такие же огневые точки, так называемые «линии Молотова», стояли на новой западной границе СССР и приняли первый удар фашистов в июне 1941 года. Сооружения в Приамурье строили по специальной технологии, и они могли выдержать удар стокилограммовой авиационной бомбы и попадания 203-миллиметровой гаубицы с дальности 4 километра.
«Место для приготовления раствора должно было быть на удалении не более 5 километров от точки заливки. Машина, которая его везла, должна была ехать со скоростью не более 20 километров в час. Плюс сооружение было непрерывной заливки. Непрерывность заключалась в том, что между заливкой порций раствора не должно было пройти более суток. Получался такой монолит. Общий объем сооружения – это 420 кубометров. Из них 317,5 кубометра – это железобетон. Представляете, сколько сюда было влито бетона и железа. Этим хотели добиться прочности, а она могла сохраниться только при такой технологии», – рассказывает преподаватель ДВОКУ Алексей Лохов.
Доты были разного вида – пулеметные, артиллерийские, пулеметно-артиллерийские – порядка двухсот сооружений. Также в состав укрепленного района входили наблюдательные и командные пункты. В них могли находиться до 20 человек. Долговременных огневых точек второго поколения на границе Амура было 20 единиц. На территории Благовещенска располагались два артиллерийских полукапонира: в районе городского парка и рядом с пассажирским портом «АмурАССО», который, кстати, до сих пор располагается там с орудиями внутри. Доты обслуживали и поддерживали до 1989 года, пока существовал укрепленный район. Позже их разоружили и законсервировали. Они принадлежат Министерству обороны.
В будущем Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище планирует восстановить еще один дот второго поколения в селе Марково. А пока по выходным курсанты проводят экскурсии на восстановленном полукапонире. Подробная историческая экскурсия в военное прошлое Приамурья в сюжете «Альфа ТВ».
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