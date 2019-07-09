Мастер-план Свободного стал финалистом международной премии World Architecture Festival Awards

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Всемирный архитектурный фестиваль World Architecture Festival опубликовал список финалистов 2019 года. В него вошли 534 проекта из 70 стран мира. В финале оказалось 18 российских проектов, среди которых – Стратегия пространственного развития города Свободный.

Программный директор World Architecture Festival Поль Финч отметил, что проекты сегодня должны соответствовать принципам экологической устойчивости, экономии энергии и позитивного влияния на человеческий потенциал.

Как сообщается в Инстаграме «КБ Стрелка», Стратегия, первая среди подобных документов в России, полностью удовлетворяет принципам жизнестойкого города, сформулированным ООН-Хабитат и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это позволит Свободному развиваться стабильно и сохранять высокое качество жизни при социально-экономических и демографических изменениях.

Премия World Architecture Festival Awards – одна из крупнейших профессиональных наград, которая вручается с 2008 года. Победителей объявят в начале декабря 2019 года в Амстердаме.