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Туман, грозы, дождь: прогноз погоды в Приамурье на 10 июля

Туман, грозы, дождь: прогноз погоды в Приамурье на 10 июля
Фото: Амур.инфо

Переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов области дождь, днем в отдельных районах сильный, грозы. Ночью и в утренние часы местами туман. Такой будет погода в Амурской области 10 июля.

Ветер с запада, юго-запада разгонится до 2-7, при грозе – до 10-15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 16...21, местами по северу – около 13. Днем будет плюс 27...32, в дожде – 20...25.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 2-7 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 19...21 градуса. Днем будет облачно, с прояснениями, ожидается слабый дождь, гроза. Ветер с юго-запада будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 27...29, сообщает Амурский гидрометцентр.

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