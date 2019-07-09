Амурские стоматологи: мы видим эволюцию наглядно

Корневое лечение зубов или эндодонтия. С данной проблемой сталкивался почти каждый – при запущенном кариесе лечить приходится и корневую систему зуба, которая скрыта от наших глаз – снаружи находится коронковая часть зуба, а корневые каналы без спецоборудования и опытного врача разглядеть невозможно. Стоматолог-терапевт Амурской областной стоматологической поликлиники, врач высшей категории Татьяна Елистратова рассказала корреспонденту Амур.инфо о том, в чем особенности лечения корневых каналов сегодня и почему стандарты прошлого века не работают.

Эндодонтия – один из разделов терапевтической стоматологии, в котором упор делается на лечение корневых каналов и окружающих корень зуба тканей, в частности периодонта. Проведение манипуляций в этой области требует от специалиста высокого уровня профессионализма и внимательности, это работа с внутренней питательной сетью зуба, которая отвечает за жизнедеятельность и функциональность. Поэтому любая ошибка здесь может угрожать дальнейшему инфицированию тканей и утратой зубной единицы. Если же процедура проведена качественно – а согласно статистике, до 97 % всех зубов успешно поддаются эндодонтическому лечению, – то при своевременном протезировании зуб прослужит своему хозяину еще как минимум десяток лет, даже если до этого ситуация казалась безнадежной.

Стоматолог-эндодонтист – довольно узкая специализация, поэтому подобное лечение сегодня чаще всего проводят высококвалифицированные специалисты более широкого профиля: стоматологи-терапевты.

«По стандартам, которые мы изучали еще в медвузе, у зубов может быть от одного до четырех корневых каналов, у передних – один, как правило. Но на практике у некоторых пациентов все чаще мы обнаруживаем на передних зубах, особенно нижней челюсти, два, а то и три корневых канала. На других зубах бывает и до семи каналов. И мы вынуждены отступать от старых схем лечения: прошли основные каналы, обязательно надо удостовериться, что нет ещё дополнительных каналов», – рассказывает Татьяна Елистратова.

Рентген и дентальная томография помогают увидеть дополнительные каналы. Нет ничего надежнее рук опытного стоматолога, считает врач. «Конечно, мы пользуемся и оптическими приборами, и снимки изучаем, но от рук врача зависит многое, если не все. Топографию каналов доктор должен знать, как азбуку для качественного эндодонтического лечения».

Речь о лечении каналов зуба заходит в нескольких случаях:

– все формы пульпита (осложненный кариес);

– периодонтит или периостит (или флюс, если говорить проще);

– воспаление в прикорневой области, например, гранулёма или киста;

– подготовка к протезированию зубов;

– вторичное лечение инфекций ранее пломбированных каналов;

– травмы зубов, при которых может произойти инфицирование пульпы.

В помощь стоматологам сегодня идут многочисленные ультратонкие и мощные высокотехнологичные инструменты.

Благодаря этому набору инструментов можно провести качественное пломбирование и заполнить все просветы каналов. Также используются аппараты для работы с гуттаперчей и для пломбировки каналов.

Каждый инструмент подбирается исходя из клинической ситуации, имеет определенный диаметр и конус, может быть ручным или машинным. Все инструменты сегодня изготовлены для того, чтобы врач последовательно и качественно выполнял обработку каналов, а риск возникновения ошибок, поломки инструментов, повреждений зуба сводился к минимуму.

«Конечно, хорошо, что наука шагнула далеко вперед и у врача есть разнообразные технические помощники. Но все-таки сначала идет стоматолог, а за ним уже инструмент. Сначала врач определяет степень искривления канала, его ширину и длину. Все манипуляции сначала вручную, а уж затем подключаем технику».

Современных пломбировочных материалов много, каждый врач из нескольких вариантов выбирает тот, с которым удобнее работать именно ему.

«Я предпочитаю работать с горячей гуттаперчей, это удобно и для пациента, и для стоматолога. На мой взгляд, это наиболее качественное лечение», – добавила Татьяна Елистратова.

Лечение корней и протезирование – дорогостоящее, обусловленное стоимостью инструментов и расходных материалов. Тем не менее каждый стоматолог считает своим долгом сохранять зубы пациента живыми как можно дольше, не прибегая к кардинальным методам. «Всегда в первую очередь стоит задача – сохранить зуб живым, не отключать его от его питательной среды. Благодаря нерву зуб нормально функционирует, "живёт"; получает необходимое питание, а также реагирует на различные раздражители. Есть биологический метод лечения пульпита – если нет воспаления при вскрытой пульпе, то мы накладываем кальциевую пломбу – даем зубу шанс. Потому что зуб без естественного кровоснабжения становится хрупким, меняет цвет, и рано или поздно требуется протезирование такого зуба», – поясняет стоматолог.

На сегодняшний день методы лечения и материалы, которыми работают в областной стоматологической поликлинике, не отличаются от передовых российских клиник. А вот ценник отличается – как правило, в Амурской областной стоматологической поликлинике работают с минимальной накруткой.