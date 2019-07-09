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Женщина сдержала слово и похудела на 160 килограммов

Женщина сдержала слово и похудела на 160 килограммов
Фото: страница Gymophobics в Facebook

Жительница английского города Кру, графство Чешир, сбросила 160 килограммов. Привести себя в форму она пообещала родителям. Они умерли больше семи лет назад.

39-летняя Шарон Блэкмор (Sharon Blakemore) дала обещание родителям привести себя в форму, так как ее вес составлял 238 килограммов. Британка испытывала сложности при покупке одежды, так как ее размеров нигде не было. Тогда она решилась начать правильный образ жизни и отказалась от любимого фастфуда.

Блэкмор стала ходить в спортивный зал и благодаря регулярным тренировкам за два с половиной года похудела до 78 килограммов. По словам женщины, огромную поддержку ей оказали муж и ее дети. Теперь она занимается спортом вместе со своей дочерью и чувствует себя счастливой, пишет «Лента.ру», со ссылкой на Daily Record.

«Одна вещь, которую я узнала из своего опыта, — это то, что жизнь слишком коротка. Нужно жить сегодняшним днем ​​и позаботиться о том, чтобы тебе было хорошо», — сказала Блэкмор.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сбросила 63 килограмма, чтобы быть похожей на свою стройную мать и больше не слышать насмешек от окружающих. Женщине пришлось отказаться от фастфуда, которым она питалась на протяжении долгого периода времени, и начать ходить в спортзал. Она перешла на правильное питание и через три недели увидела результат. Об этом сообщает издание.

А жительница США из штата Теннесси, весившая более 300 килограммов, смогла похудеть почти в пять раз — она сбросила 270 килограммов.

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#здоровье

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