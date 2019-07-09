В Белогорске отпраздновали День ротана

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске прошел IV фестиваль «Особенности белогорской рыбалки». Конкурсы для детей и взрослых, концерт творческих коллективов города, кулинарный турнир приверженцев рыбалки, фотоконкурс рыбаков с уловом в этот день состоялись в горпарке.

На стадионе расположились кулинары-рыбаки, которые участвовали в конкурсе «Пальчики оближешь» и представили большое разнообразие блюд. В их числе «Царская уха», «Уха по-китайски», «Пьяный ротан», «У Петровича», «Уха по-белогорски», рыба жареная на открытом огне, запеченная на решетке, с овощами, с зеленью. Конкурсанты подошли к делу творчески, столы пестрели красивым убранством блюд, а отведенные им участки оформлены тематически. Представители «Союза пенсионеров», к примеру, составили букеты из корюшки с цветами из лука, украсили жареного карася ягодами калины и зеленью. Александр Тюленев, Александр Коротков и Владимир Касьянов на своей кулинарной территории поставили палатку-баню, развесили банные веники, а уху готовили под аккомпанемент гармони и песни о Белогорске, а также звуки горна.

«Мы участвуем в этом фестивале третий год, в прошлом году заняли 2 место, в позапрошлом – третье. В этом году должно быть первое место, – рассказал один из рыбаков Александр Тюленев. – Когда мы готовили “Царскую уху”, в нее входил и осетр, и хариус. На этот раз в нашей ухе ленок, змееголовы, ротан, плеть, карась – то, что ловится в Белогорске. Поэтому наша уха называется “по-белогорски”».

Делегация жюри продегустировала конкурсные деликатесы, после чего провела сложную работу по определению лучших. Всех гостей мероприятия кулинары также угостили вкусной ухой и другими блюдами.

Всех желающих отведать рыбацкое блюдо представители администрации угощали дополнительно. За день было роздано около 3 000 порций ухи и чая.

На малой сцене горпарка в этот день представители библиотеки провели «Литературную рыбалку». Дети и взрослые читали тематические стихи и прозу, участвовали в викторине и стали зрителями дефиле «Мусорная мода с берегов Томи». Моделями выступили юные белогорцы, которые соорудили наряды из фантиков, целлофана, и прочих бросовых материалов. Все участники мероприятий получили сладкие призы и сувениры.

У центральной трибуны парка сотрудники краеведческого музея провели беспроигрышную бесплатную лотерею, а также организовали пункт народного голосования за участников конкурса «Рыбалка – дело клевое». Здесь было продемонстрировано 37 фоторабот от 18 конкурсантов.

Продемонстрировать ловкость представилась возможность белогорцам в конкурсе «Супер-рыбак». Его участники, проявив сноровку, ловили рыбу из бассейна руками без вспомогательных средств.

На сцене городского парка выступили белогорские артисты. Для гостей праздника пели и танцевали народный ансамбль песни «Забава», образцовая эстрадно-цирковая студия «Ритм», народный фольклорный ансамбль «Казачьи забавы», Ольга Кочнова, Игорь Сахаров, Евгения Клушина, Татьяна Сидоренко, Александр Уголек.