Более 3 тысяч выпускников смогут бесплатно поступить в колледжи Приамурья

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В десяти колледжах Амурской области, подведомственных региональному минобрнауки, стартовала приемная кампания. В этом году для абитуриентов вакантно 3 400 мест, которые предоставляются на бесплатной основе. Абитуриентов ждут около 100 специальностей и профессий.

Амурская область участвует в реализации федерального приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», в рамках которого внедряются новые образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующие лучшим современным стандартам и передовым технологиям, – образовательные программы топ-50. В 2019 году планируется набор по 36 программам из перечня ТОП-50.

Приемная кампания в колледжах длится чуть больше двух недель, однако уже можно выделить наиболее популярные среди абитуриентов направления подготовки, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области. Профессии и специальности, где спрос превысил предложение – «Туризм», «Технология парикмахерского искусства», «Пожарная безопасность», «Земельно-имущественные отношения», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Сетевое и системное администрирование», «Гостиничное дело», «Прикладная информатика в экономике», «Маркшейдерское дело», «Открытые горные работы».