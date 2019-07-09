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СК «Мост» Белогорска задолжала работникам больше 10 миллионов рублей

СК «Мост» Белогорска задолжала работникам больше 10 миллионов рублей

На межведомственном совещании в Благовещенске обсуждали долги амурских компаний по зарплате. Самый крупная задолженность перед работниками у СК «Мост» – более 10 миллионов рублей.

Глава Белогорска Станислав Мелюков принял участие в межведомственном совещании, которое состоялось в Благовещенске 6 июля под руководством заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева по вопросу «О состоянии законности в сфере соблюдения прав граждан на оплату труда и предпринимаемых мерах по ее обеспечению на территории Амурской области».

«По состоянию на 1 июля задолженность по заработной плате амурских организации составила 13,7 миллиона рублей, из них 10,1 миллиона рублей приходится на белогорскую организацию СК “Мост”. Период образования задолженности апрель-июнь 2019 года. Численность сотрудников, перед которыми числится задолженность, составила 118 человек, – рассказала начальник отдела экономического анализа и планирования Ольга Петровская. – Основная причина невыплаты — это задолженность заказчиков за выполненные работы. Образовалась она из-за отсутствия средств по договору с “РЖД” (по программе реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона)».

Сотрудниками отдела по труду и потребительскому рынку проводится еженедельный мониторинг задолженности по заработной плате СК «Мост». Ситуация о погашении задолженности находится на личном контроле Станислава Мелюкова, сообщает пресс-служба Белогорска.

Вместе с тем в связи с невыплатой заработной платы работникам СК «Мост» руководителю предприятия на совещании заместителем Генерального прокурора Игорем Ткачевым было внесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • strapilov

    strapilov
    8 минут назад

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