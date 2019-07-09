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сегодня, 11:14 2

Правительство вновь озаботилось принудительным отъемом жилья у россиян

Правительство вновь озаботилось принудительным отъемом жилья у россиян
Фото: Амур.инфо

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов. К аварийным домам это не относятся.

Речь идет в том числе о принудительном изъятии квартир в многоквартирных домах, не относящихся к ветхому или аварийному фонду. В этом случае дом должен быть включен в муниципальную адресную программу, при этом, как уточняет издание, механизмы обоснования такой меры в документе не прописаны, сообщает «Лента.ру».

Такая мера, по замыслу авторов законопроекта, призвана помочь в развитии проектов комплексного освоения городских территорий и развития «депрессивных» — неиспользуемых или недостаточно эффективно используемых участков.

«Наличие таких территорий (...) в центральных районах [российских городов] не может не вызывать обеспокоенность как местного населения, так и органов местного самоуправления», — поясняется в пояснительной записке к документу.

Энтузиазм разработчиков, впрочем, разделяют не все, отмечает «Коммерсант». В конце июня общественный совет Минстроя направил в Госдуму свою позицию по этому вопросу. По мнению совета, принудительное изъятие жилых помещений в домах, не признанных аварийными, как и других жилых и нежилых объектов, «необоснованно и не соответствует современной политике защиты имущественных и жилищных прав граждан». Эксперты подчеркивают, что международный опыт демонстрирует более эффективный подход к решению проблемы обновления деградирующей застройки в городах, он основан на четких и обоснованных критериях необходимости преобразования такой застройки, а также на добровольном согласии большинства собственников на включение их домов в муниципальную программу.

В связи с этим совет при Минстрое предлагал исключить из законопроекта нормы о принудительном изъятии жилой недвижимости граждан (за исключением аварийной) по инициативе муниципалитета. Однако именно это предложение в проекте поправок правительства не отражено.Норма о принудительном изъятии в нем осталась.

Дата рассмотрения проекта поправок пока неизвестна, повестка ближайшего заседания еще не сформирована.

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#российская власть #строительство

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    25 минут назад

    О, ну вот и институт частной собственности пошатнулся.

  • strapilov

    strapilov
    9 минут назад

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