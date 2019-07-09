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сегодня, 11:06 4

Участник «Дискотеки Авария» искупался в реке Тынде (видео)

Участник «Дискотеки Авария» искупался в реке Тынде (видео)
Фото: кадр видео

Участник группы «Дискотека Авария» Алексей Серов во время поездки в Приамурье купался в реке Тынде. Соответствующее видео опубликовано в Инстаграме коллектива.

«Добро пожаловать в Тынду!» – говорит в ролике Серов, выныривая из воды, а потом опять ныряет.

«Жизнь – боль, быть на одной и той же речке и не заметить "Дискотеку Авария"», – заметила на это одна из пользователей. «Держись», – ответил ей Инстаграм группы. На вопрос «Как покупались?» последовал ответ: «Клево». Также прозвучал вопрос: «Как по сравнению с Усть-Илмской Ангарой?», на что группа ответила: «Теплее... Намного».

Пользователи поблагодарили «Дискотеку Аварию» за концерт: «Спасибо за концерт! Такого сотрясения Тында давно не видела», «Спасибо вам за праздник, было круто», «Если бы не вы, праздник не был бы таким крутым. Спасибо», «Спасибо за такой прекрасный концерт».

«Дискотека Авария» выступала в Тынде в рамках торжеств в честь 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Просмотров всего: 675

#визиты #музыка #Тында #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Strat

    Strat
    1 час назад

    Это просто пзц какая важная новость!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    святая вода?... как "медовый домик", по конкурсу?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    А "за угол", он по какому адресу сходил?

  • strapilov

    strapilov
    7 минут назад

    Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog

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