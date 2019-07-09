На дорогах Благовещенска водителей ждет «Добрый попутчик»

«Добрый попутчик» вышел на улицы областного центра Приамурья. 8 июля стартовала акция «Дорожного радио – Благовещенск». Любой может принять в ней участие и получить приз. Для этого нужно внимательно слушать эфиры радиостанции.

На магистралях города до 2 августа включительно автомобилисты могут встретить промоутера, который одет в брендированную одежду «Дорожного радио». В его руках будет специальный знак с логотипом радиостанции. В первый день акции «Добрый попутчик» ждал радиослушателей на площади имени Ленина. Автолюбители приехали в течение 20 минут после специального сигнала в эфире радио. Водители выполнили условия акции и стали победителями.

Чтобы принять участие в игре, важно первым приехать в указанное место и правильно ответить на вопрос «Доброго попутчика»: «Нам по пути?» – «С "Дорожным радио" всегда по пути!» Где остановится промоутер завтра, слушатели могут узнать из радиоэфира. Все координаты – на волне 104.4 FM. Победители акции получат призы от партнёров.