Антирадары плохо влияют на здоровье автовладельца: обзор прессы

Фото: www.i-radar.ru

«Учитывая, что среди наших слушателей много автомобилистов начну обзор с автогазеты, ставшей редкостью в наших газетных киосках – речь о «Клаксоне». Кстати, изучая последний номер ее печатной версии, я понял, почему эта газета стала редкостью», – пишет ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Перелистав «Клаксон», пытался зацепиться взглядом за такую статью, которая была бы интересна массовому читателю, полезна, оказала бы помощь в практике. Увы…

Безусловно, кому-то интересно прочесть о тест-драйве последней модели «лексуса» на улицах городов Италии, о том, как ведет себя – опять же, последняя модель – «инфинити» на улочках Испании, как хорошо чувствует себя на зарубежных трассах только-только увидевшая свет корейская «киа-соул». Еще там о достоинствах «бентли» и о неугоняемости «роллс-ройса», но нам, дальневосточникам, все-таки ближе иные автомобили и иные дорожные проблемы. Все вышесказанное совсем не означает, что я отговариваю вас от чтения этой газеты. Нет-нет, читайте! Но если найдете в продаже.

Также в номере

И все же одну полезную информацию все-таки нашел, чем и поделюсь с вами. Наконец-то я нашел внятный ответ на вопрос, будут ли снижать порог допустимого превышения скорости с 20 до 10 км/час. Если помните, всю весну об этом писали практически все газеты, и уже думалось, что вот-вот и… Но в «Клаксоне» черным по белому написано, что депутаты Госдумы отклонили этот проект и посоветовали правительству лучше заняться дорогами, чем ущемлять правка и без того почти бесправных автомобилистов. Успокоившись и помахав сидящим в засаде гаишникам ручкой, я занялся «Российской газетой».

Полный абзац

«Российская газета» тоже не обошла стороной автомобильную тему и рассказала, что водители, покупая новые антирадары, рискуют здоровьем и свободой. Увидев этот анонс материала, я хмыкнул и попытался прояснить для себя, в чем проблема. Оказалось, что работа устройств, приобретаемых для сокрытия авто от камер фотовидеофиксации на различных сайтах, сродни работе микроволновой печи с открытой дверцей. То есть это привет вашему здоровью. А еще использование «глушилок» может быть расценено как диверсия. А это уже привет вашей свободе. Представляете, попасть за решетку с подорванным здоровьем?! Так что обратите внимание на статью «Гаджет указывает на решетку».

Также в номере

Из неавтомобильных тем я бы выделил прекращение поставок вина и воды из Грузии. Попили «Кахетинского» и хорош, пора переходить на местные напитки. К политике это не имеет никакого отношения, все значительно проще: к качеству грузинского вина у Роспотребнадзора появились серьезные вопросы.

Кстати, о политике. В другой статье этой же газеты рассказывается о телепрограмме на грузинском канале «Рустави-2», в которой ведущий позволил себе нецензурное оскорбление в адрес нашего президента Путина и нас всех. Я смотрел в интернете фрагмент этой программы. Мне искренне жаль, что грузины опустились до подобного.

Очень интересно

«Амурская правда» открывается большим фоторепортажем о праздновании юбилея Байкало-Амурской магистрали. За бамовским материалом следует публикация о приезде в Приамурье дальневосточного полпреда Юрия Трутнева, констатировавшего, что наша область – в числе лидеров по привлечению инвестиций.

Еще вы узнаете о том, что Благовещенскому аэропорту придется выплатить 25 миллионов рублей за птицу, попавшую 4 года назад в двигатель правительственного самолета. Тогда в область прилетал Владимир Путин, о чем птицу не предупредили. Угораздило же залететь…

На посошок

Завершаю обзор «Комсомольской правдой». Здесь всё самое топовое. Это и всё тот же грузинский телескандал, это и всё та же сбежавшая и, увы, обнаруженная кассирша, это и подъехавшая прямо по пассажирской платформе к своему собственному вагону на «майбахе» Пугачева. Впрочем, стоит ли ее осуждать? Может, она уже сама ходить не может?! Всё-таки возраст.

Но всё затмевается небольшой заметкой о том, как юная тюменская чиновница снялась для фотоконкурса, проводимого журналом Playboy, за что и была уволена с работы. В «Комсомолке», кстати, и снимок есть. Но так, не очень. Не особо и Playboевский.

Нда… Никогда не пойму я тюменского руководства этой девушки.