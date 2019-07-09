Амурстат: номинальная зарплата в Приамурье подобралась к 45 тысячам рублей

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата предприятий и организаций Амурской области в январе-мае 2019 года насчитывала 44 738 рублей. По сравнению с январем-маем 2018 года она возросла на 5,4 %, сообщает Амурстат.

При этом отмечается, что реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-мае 2019 года по сравнению с январем-маем 2018 года составила 100 %, то есть не изменилась.

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации сотрудников и территориального положения предприятия. Наиболее высокая зарплата работников предприятий региона в январе-мае 2019 года в 2,9 раза превысила самую низкую по основным видам экономической деятельности.

Наивысший уровень начисленной заработной платы сложился в организациях, осуществляющих свою деятельность в области профессиональной, научной и технической деятельности – 63 998,3 рубля; в области транспортировки и хранения – 60 811,8 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 59 239,3 рубля; добычи полезных ископаемых – 52 308,9 рубля; строительства – 48 660,6 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена зарплата у работников предприятий общественного питания и гостиниц – 22 290,7 рубля; занятых оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов – 25 545,5 рубля; в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 26 955,3 рубля.