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сегодня, 10:03 12

Амурстат: номинальная зарплата в Приамурье подобралась к 45 тысячам рублей

Амурстат: номинальная зарплата в Приамурье подобралась к 45 тысячам рублей
Фото: Амур.инфо

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата предприятий и организаций Амурской области в январе-мае 2019 года насчитывала 44 738 рублей. По сравнению с январем-маем 2018 года она возросла на 5,4 %, сообщает Амурстат.

При этом отмечается, что реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе-мае 2019 года по сравнению с январем-маем 2018 года составила 100 %, то есть не изменилась.

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации сотрудников и территориального положения предприятия. Наиболее высокая зарплата работников предприятий региона в январе-мае 2019 года в 2,9 раза превысила самую низкую по основным видам экономической деятельности.

Наивысший уровень начисленной заработной платы сложился в организациях, осуществляющих свою деятельность в области профессиональной, научной и технической деятельности – 63 998,3 рубля; в области транспортировки и хранения – 60 811,8 рубля; обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 59 239,3 рубля; добычи полезных ископаемых – 52 308,9 рубля; строительства – 48 660,6 рубля.

Ниже среднеобластного значения отмечена зарплата у работников предприятий общественного питания и гостиниц – 22 290,7 рубля; занятых оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов – 25 545,5 рубля; в организациях по операциям с недвижимым имуществом – 26 955,3 рубля.

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#работа #финансы

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    Что то многовато стали начислять... Не пора ли все таки на прогрессивный налог переходить?

  • Викча

    Викча
    2 часа назад

    интересно, где еще мои 20....

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Когда уже их закроют....курят не понять что....

  • Хныкуля

    Хныкуля
    2 часа назад

    на сайте министерства образования Амурской области выложены суммы предлагаемые учителям на вакансии-18 -25 тысяч-

  • Хныкуля

    Хныкуля
    2 часа назад

    В России с 1 сентября 2019 года размер заработной платы учителей, врачей, военных, госслужащих и полиции повысят до 170 000 рублей в зависимости от стажа работы и выслуги лет, сообщает официальный сайт. В первую очередь, эта мера обусловлена принятием антикризисной программы, вытекающей из Стратегии «100 шагов».

    Кроме этого, Правительством принято решение о поэтапном выделении каждому россиянину до 2021 года по 100 000 рублей 3 раза в год на улучшение кредитной истории, 10 соток земли под индивидуальное жилищное строительство без права продажи сроком до 10-лет.

    Пенсионному фонду было поручено увеличить пенсию до 50 000 рублей в месяц. Сократить штат депутатов в 4 раза.

    А потом собака попросилась гулять и я проснулась.

  • Knopa~~~Knopa

    Knopa~~~Knopa
    2 часа назад

    Кто кушает мясо, а кто капусту. Если сложить з/п всех шишек и разделить на всех, так и получится.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    подобралась к 45000))))) при чем не заметно в большинстве случаев))))

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Ой ой, совсем запутались в цифрах, вы сейчас только что показали инфляцию в 5.4%, так нельзя. Выше 4% официально инфляция не растет. И нельзя показывать что россияне не стали богаче за год, они официально разбогатели на 1.4%. Вы такой отчет губернатору сделаете и его ругать будут в Москве, надо же придерживаться поручений президента и рисовать интересные сказки. И вообще на сайте учителям написать надо зарплаты от 15 тыс до 1 млн. руб, как делают нормальные компании. Вот всему учить надо.

  • Поиск

    Поиск
    1 час назад

    Хныкуля 21 минута назад

    В России с 1 сентября 2019 года размер заработной платы учителей, врачей, военных, госслужащих и полиции повысят до 170 000 рублей в зависимости от стажа работы и выслуги лет, сообщает официальный сайт. В первую очередь, эта мера обусловлена принятием антикризисной программы, вытекающей из Стратегии «100 шагов».

    Кроме этого, Правительством принято решение о поэтапном выделении каждому россиянину до 2021 года по 100 000 рублей 3 раза в год на улучшение кредитной истории, 10 соток земли под индивидуальное жилищное строительство без права продажи сроком до 10-лет.

    Пенсионному фонду было поручено увеличить пенсию до 50 000 рублей в месяц. Сократить штат депутатов в 4 раза.

    А потом собака попросилась гулять и я проснулась.

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • grod

    grod
    1 час назад

    все лгут...сказочный врет..амурстат врет....во веселуха

  • arahna

    arahna
    1 час назад

    « Можно обманывать часть народа все время.

    Можно обманывать весь народ некоторое время.

    Но нельзя все время обманывать весь народ. »

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Если у одного на предприятии годовая зарплата 2000000, а у другого 390000, и таких большинство, то средняя и получится 44-47.

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