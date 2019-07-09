Актриса Яна Кошкина открыла бутылку грудью в популярном челлендже

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Новый интернет-челлендж по открыванию бутылки ногой «расширяет географию». К нему присоединилась звезда сериала «ЧОП» – Яна Кошкина.

Она присоединилась к Bottle Cap Challenge, открыв бутылку с помощью самой выдающейся части своего тела — бюста. Следуя условиям флешмоба, актриса опубликовала видео с трюком в соцсетях.

«А вот и мой ответ Джейсону Стэтхему!» – написала в Инстаграме российская актриса. От нее эстафета перешла к хоккеисту ЦСКА и сборной России Кириллу Капризову из Новокузнецка, сообщает Life.

Открыл челлендж боец MMA из Казахстана Карен Пашикян, открывший бутылку с водой ударом ноги с разворота. Эстафету подхватили британский актёр Джейсон Стэтхем и чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин. Затем российская балерина Анастасия Волочкова открыла бутылку пуантами, а известная американская певица Мэрайя Кэри показала, будто делает это голосом.