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Актриса Яна Кошкина открыла бутылку грудью в популярном челлендже

Актриса Яна Кошкина открыла бутылку грудью в популярном челлендже
Фото: www.instagram.com

Новый интернет-челлендж по открыванию бутылки ногой «расширяет географию». К нему присоединилась звезда сериала «ЧОП» – Яна Кошкина.

Она присоединилась к Bottle Cap Challenge, открыв бутылку с помощью самой выдающейся части своего тела — бюста. Следуя условиям флешмоба, актриса опубликовала видео с трюком в соцсетях.

«А вот и мой ответ Джейсону Стэтхему!» – написала в Инстаграме российская актриса. От нее эстафета перешла к хоккеисту ЦСКА и сборной России Кириллу Капризову из Новокузнецка, сообщает Life.

Открыл челлендж боец MMA из Казахстана Карен Пашикян, открывший бутылку с водой ударом ноги с разворота. Эстафету подхватили британский актёр Джейсон Стэтхем и чемпион мира по тхэквондо Фараби Давлетчин. Затем российская балерина Анастасия Волочкова открыла бутылку пуантами, а известная американская певица Мэрайя Кэри показала, будто делает это голосом.

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#интернет #шоу-бизнес

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