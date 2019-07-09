На перекрестке в центре Благовещенска провалился асфальт

Очевидец сообщил ИА «Амур.инфо» о происшествии на дороге в центре Благовещенска. На перекрестке улиц Ленина и Пушкина провалился асфальт, образовалась яма.

«На Ленина – Пушкина образовался провал на проезжей части, асфальт провалился. Диаметром, наверное, сантиметров 30-40, может быть. В глубину – вполне себе приличный. Есть основания полагать, что он и дальше будет обваливаться», – рассказал мужчина.

Он сообщил, что предоставил информацию о провале в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Благовещенска и там пообещали принять меры. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу администрации города.