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На перекрестке в центре Благовещенска провалился асфальт

На перекрестке в центре Благовещенска провалился асфальт

Очевидец сообщил ИА «Амур.инфо» о происшествии на дороге в центре Благовещенска. На перекрестке улиц Ленина и Пушкина провалился асфальт, образовалась яма.

«На Ленина – Пушкина образовался провал на проезжей части, асфальт провалился. Диаметром, наверное, сантиметров 30-40, может быть. В глубину – вполне себе приличный. Есть основания полагать, что он и дальше будет обваливаться», – рассказал мужчина.

Он сообщил, что предоставил информацию о провале в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Благовещенска и там пообещали принять меры. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу администрации города.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    веточку вставят

  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    Да что вы всё на эти дороги внимание обращаете. Госпожа Мэр же сказала "Посмотрите сколько развлекательных мероприятий проводится в городе"! А салют какой был на день города!?

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    vitl33

    Да что вы всё на эти дороги внимание обращаете. Госпожа Мэр же сказала "Посмотрите сколько развлекательных мероприятий проводится в городе"! А салют какой был на день города!?



    И губернатор говорил - отстаньте от девушки, ну и что с того, что она практически ничего не умеет делать? Зато праздник организовала, а это, говорит Василий, нелегко.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Не стоит паниковать пока туда камаз не провалится, вот тогда эта ямка получит статус провала, но и тогда будить мэра не стоит.

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Не может быть! Это фейк!

    Раз мэр не видит, что улицы-дороги-фонтаны-деревья -газоны

    у нас умирают, значит, этого нет.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    V.M.

    Не может быть! Это фейк!

    Раз мэр не видит, что улицы-дороги-фонтаны-деревья -газоны

    у нас умирают, значит, этого нет.



    А если горожане не видят работы Мэра, то может и Мэра у нас нет?



  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Ужас ужасный! Такого мы еще не видели!

  • strapilov

    strapilov
    9 минут назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog

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