Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:44 0

В Шимановске ночью горела пиццерия

В Шимановске ночью горела пиццерия
Фото: shansonline.ru

В ночь на 9 июля в Шимановске случился пожар в здании на улице Ленина, где расположена пиццерия. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 9 в составе четырёх человек и одной единицы техники.

Через 11 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие на площади около 5 квадратных метров. Здание пожарные спасли. Пострадавших нет.

Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 767

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 8

На перекрестке в центре Благовещенска провалился асфальт
Происшествия 5

В Благовещенском районе мужчина пытался поджечь АЗС
Происшествия 4

В Благовещенске полицейские задержали пьяную автомобилистку (видео)
Происшествия 1

В Благовещенске пропала пожилая женщина

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь