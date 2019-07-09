В Шимановске ночью горела пиццерия

В ночь на 9 июля в Шимановске случился пожар в здании на улице Ленина, где расположена пиццерия. Оперативно к месту пожара прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 9 в составе четырёх человек и одной единицы техники.

Через 11 минут после прибытия было ликвидировано открытое горение. В результате пожара огнём повреждено потолочное перекрытие на площади около 5 квадратных метров. Здание пожарные спасли. Пострадавших нет. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL