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Жительницу Китая наказали за дачу взятки сотруднику Благовещенской таможни

Жительницу Китая наказали за дачу взятки сотруднику Благовещенской таможни

В Благовещенске вынесен приговор обвиняемой в покушении на дачу взятки таможенному инспектору. Жительница КНР дала 5 тысяч рублей сотруднику Благовещенской таможни за то, чтобы он не проводил соответствующие формы таможенного контроля в отношении перемещаемого товара.

Преступный умысел до конца женщина не довела по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку ее действия были пресечены сотрудниками Благовещенской таможни. Суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#закон #таможня

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Комментарии
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  • vitl33

    vitl33
    2 часа назад

    Это просто не допустимое свинство со стороны китаянки. 5 т.р. это просто оскорбление для таможенного инспектора, они работают с намного более крупными суммами.

  • full

    full
    2 часа назад

    А при чем здесь ВОСТОЧНО СИБИРСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА?

  • strapilov

    strapilov
    8 минут назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog

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