Жительницу Китая наказали за дачу взятки сотруднику Благовещенской таможни

В Благовещенске вынесен приговор обвиняемой в покушении на дачу взятки таможенному инспектору. Жительница КНР дала 5 тысяч рублей сотруднику Благовещенской таможни за то, чтобы он не проводил соответствующие формы таможенного контроля в отношении перемещаемого товара.

Преступный умысел до конца женщина не довела по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку ее действия были пресечены сотрудниками Благовещенской таможни. Суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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Екатерина PL