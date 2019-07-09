Ко Дню семьи, любви и верности в амурских колониях и СИЗО сыграли свадьбы

Ко Дню семьи, любви и верности осужденные, отбывающие наказание в Амурской области, сочетались законными узами брака со своими избранницами. Так, в исправительной колонии № 8 состоялись сразу четыре свадьбы. Церемония бракосочетания состоялась для одной пары в ИК-3. Кроме того, два брака работники ЗАГСа зарегистрировали в следственном изоляторе.

Церемонии прошли в стенах учреждений. Людям на время регистрации разрешили переодеться в костюмы и обменяться кольцами с избранницами.

После росписи молодоженов поздравили сотрудники районных ЗАГСов и колонии, пожелали счастья и ответственного отношения к сделанному выбору. Затем парам были предоставлены длительные трехдневные свидания в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

Отмечается, что свадьбы в местах лишения свободы – явление не редкое. В год в колониях и СИЗО Амурской области регистрируется до 30 браков. Администрации исправительных учреждений стараются идти навстречу желающим создать семью. Брак благоприятно влияет на исправление осужденных, является стимулом для пересмотра жизненных ориентиров и законопослушного поведения.