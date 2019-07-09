Дождя стало меньше: прогноз погоды в Амурской области на 9 июля

Фото: Амур.инфо

9 июля в Амурской области переменно облачно, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер с юга, юго-запада дует со скоростью 2-7, при грозе местами с усилением до 14 метров в секунду.

Уличные термометры покажут плюс 27...32, на севере в дожде – 20...25. В Благовещенске переменно облачно, вечером не исключен небольшой дождь, гроза. Скорость юго-западного ветра составляет 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 30...32, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова