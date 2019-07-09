Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:58 0

Дождя стало меньше: прогноз погоды в Амурской области на 9 июля

Дождя стало меньше: прогноз погоды в Амурской области на 9 июля
Фото: Амур.инфо

9 июля в Амурской области переменно облачно, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер с юга, юго-запада дует со скоростью 2-7, при грозе местами с усилением до 14 метров в секунду.

Уличные термометры покажут плюс 27...32, на севере в дожде – 20...25.

В Благовещенске переменно облачно, вечером не исключен небольшой дождь, гроза. Скорость юго-западного ветра составляет 6-11 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 30...32, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 89

#погода

распечатать


Общество 1

В большинстве районов Приамурья – дожди: прогноз погоды на 9 июля
Общество

Влажно и жарко: прогноз погоды в Амурской области на 8 июля
Общество 26

В храмах Благовещенской епархии молятся о прекращении дождей
Общество 1

До 32 градусов, возможны дожди: прогноз погоды в Амурской области на 8 июля
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь