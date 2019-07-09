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В Благовещенске будут регулярно служить молебны на китайском языке

В Благовещенске будут регулярно служить молебны на китайском языке
Фото: blaginform.ru

В воскресный вечер 7 июля в Никольском храме Благовещенска совершился второй молебен на китайском языке. Теперь такие молебны в областном центре будут служить регулярно.

В службе 7 июля активно участвовали трое китайских прихожан. Они читали вслух партии хора, которые им еще только предстоит научиться петь.

По завершении службы участники молебна учились звонить в колокола на передвижной звоннице, а позже вместе со священником Димитрием Чжаном обсудили учение о Святой Троице в помещении воскресной школы, сообщает «Благинформ».

По благословению архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана, молебны на китайском языке теперь будут совершаться по воскресеньям в 17:00 в Никольской церкви, расположенной рядом с кафедральным собором. Они будут сопровождаться изучением православного вероучения и Библии под руководством китайского священника.

Как сообщало Амур.инфо, иерей Димитрий Чжан Линсэнь родом из-под Пекина. Уже два года он служит священником Русской православной церкви, сначала – в Саратове, затем – в Еврейской автономной области. После апрельского визита священнослужителя в Благовещенск в качестве специального гостя V Международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России» отец Димитрий решил остаться служить в Благовещенске.

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#Китай #религия

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