В Благовещенском районе мужчина пытался поджечь АЗС

В Благовещенском районе удалось предотвратить серьезное происшествие. Мужчина пытался поджечь АЗС, но совместными усилиями людей этого удалось не допустить.

Оперативный сотрудник управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области проводил оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела недалеко от АЗС, расположенной на автодороге в Благовещенском районе. К нему обратилась женщина, которая сообщила, что гражданин угрожает поджечь автозаправку. Полицейский прибыл на АЗС, и действительно, на ее территории находился мужчина, который пытался с помощью зажигалки и бумаги поджечь резервуар с топливом. Оперативник попросил работника станции незамедлительно сообщить о ситуации в отдел полиции и МЧС, уговорами постарался убедить амурчанина прекратить.

Силами прибывших пожарных, двух граждан и сотрудника уголовного розыска удалось предотвратить поджог АЗС, задержать мужчину. В дальнейшем злоумышленника доставили в отдел полиции.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения – заключение под стражу. Причины и обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе расследования, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.