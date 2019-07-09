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В Благовещенском районе мужчина пытался поджечь АЗС

В Благовещенском районе мужчина пытался поджечь АЗС
Фото: pixabay.com

В Благовещенском районе удалось предотвратить серьезное происшествие. Мужчина пытался поджечь АЗС, но совместными усилиями людей этого удалось не допустить.

Оперативный сотрудник управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области проводил оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела недалеко от АЗС, расположенной на автодороге в Благовещенском районе. К нему обратилась женщина, которая сообщила, что гражданин угрожает поджечь автозаправку. Полицейский прибыл на АЗС, и действительно, на ее территории находился мужчина, который пытался с помощью зажигалки и бумаги поджечь резервуар с топливом. Оперативник попросил работника станции незамедлительно сообщить о ситуации в отдел полиции и МЧС, уговорами постарался убедить амурчанина прекратить.

Силами прибывших пожарных, двух граждан и сотрудника уголовного розыска удалось предотвратить поджог АЗС, задержать мужчину. В дальнейшем злоумышленника доставили в отдел полиции.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения – заключение под стражу. Причины и обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе расследования, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#происшествия

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Комментарии
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  • arahna

    arahna
    18 минут назад

    А как еще бороться с этим произволом цен на топливо? Мужик - один в поле не воин, зря только сгорел, надо ждать массового протеста. А цель должна быть одна смена социального экономической формации на коммунизм! А не смена путина на агутина итд

  • Oldlord

    Oldlord
    13 минут назад

    Ага!

    Такой борцун за справедливость! )))

    Неадекват какой-то, либо алкаш, либо наркоша.

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