Работающих россиян будут страховать по принципам ОСАГО

В России могут начать использовать систему бонус-малус для расчета размера взносов в Фонд социального страхования (ФСС). Об этом сообщили в фонде.

Взносы перечисляют работодатели, а затем из этих денег оплачивают больничные и компенсации при ЧП на производстве. Таким образом, расходы компаний, где сотрудники часто болеют или калечатся, могут вырасти, а предприятий со здоровым коллективом — сократиться.

Как пишут «Известия», сейчас работодатели отчисляют в фонд взносы в размере 2,9 % от зарплаты каждого сотрудника, а работник получает за счет средств ФСС компенсацию, когда находится на больничном, и пособия в связи с материнством. Также выплаты получают родственники, если человек погибает из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.

От чего конкретно может зависеть размер взноса в ФСС, пока не решено. В фонде сказали, что хотят «сформулировать сбалансированную систему тарификации, когда уровень страхового тарифа соответствует текущему уровню риска, внедрить полноценную систему бонус-малус, увязать размер тарифа с мероприятиями по повышению безопасности труда». Там добавили, что также планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств. Это означает, что возможность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь на теорию вероятностей, статистику и долгосрочные финансовые вычисления. В ФСС подчеркнули, что работы планируется проводить с участием всех сторон социального партнерства — то есть учитывать позиции правительства, работодателей и профсоюзов.

Переход к определению тарифов страховых взносов и обязательств по видам обязательного социального страхования на основе актуарных расчетов также зафиксирован в плане мероприятий кабмина по реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2018-2020 годы.