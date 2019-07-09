В дневном эфире «Эхо Москвы в Благовещенске»: проекты амурчан, получившие гранты

Четыре проекта амурчан получили поддержку на всероссийском молодежном образовательном форуме «Восток». Об одном из них и о подготовке соискателей к конкурсу поговорят в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске».

В гостях: автор проекта «Шью малышу» Елена Щипцова, и. о. начальника отдела молодежной политики минобрнауки Амурской области Светлана Тюкалова. Ведущая — Екатерина Кузьмина.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

В вечернем эфире выйдет программа «Слава блогу!», в которой Борис Белобородов расскажет о блогах бизнесмена и общественника. Ведущая — Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».