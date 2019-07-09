Астрологический прогноз на 9 июля

Восход Солнца: 04:29

Заход Солнца: 20:40

Солнце в Раке.

Овен. День окажется благоприятным для планирования, распределения и миротворчества. Домашние хлопоты будут сочетаться с романтическим настроением и ожиданием перемен. Вы сможете решить важные вопросы с деловыми партнерами; Это большой плюс вам и вашим способностям. Несмотря на неприятности предыдущих дней, чувствовать себя вы будете неплохо. Вы сможете с успехом завершите все дела, так как волна вдохновения будет способствовать этому. Велика вероятность встречи со старым другом. Общение с противоположным полом подействует на вас исцеляюще, а потому время от времени пользуйтесь этим лекарством.

Телец. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортитвам настроение на весь день. Постарайтесь не назначать на первую половинудня встреч и визитов. Из-за эмоционально-напряженного фона вам будет крайне сложно найти общий язык с родственниками и близкими людьми. Справиться с плохим настроением поможет чувство юмора. Хороший отдых и полноценный сон дернут вам бодрость и оптимизм.

Близнецы. Звезды предостерегают от неожиданных проблемв личной жизни: ссоры из-за ревности или пренебрежительного отношенияпартнера. Постарайтесь умерить мнительность, критичнее отнестись к собственным недостаткам, в полной мере проявить все достоинства. Не выдвигайтепартнеру повышенных требований и не пытайтесь ограничить его свободу —это создаст определенные проблемы в будущем.

Рак. Ваше материальное положение остается неясным. Чаша весов может отклониться в любую сторону. Возможны непредвиденные расходы, но скорее всего вы получите неожиданную прибыль. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению — оно будет ошибочным. Держитесь естественно, прислушиваясь к интуиции, — и у вас все получится.

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Лев. Благоприятный день для Овнов, занимающихсяучебой или творчеством. Сегодня вы можете получить хорошее известие, котороепродвинет вас на пути к намеченной цели. Не стоит торопить события или идти нариск. Медленное, но неуклонное движение к цели принесет успех.

Дева. Усиливаются дар предвидения и интуиция. В проявлении чувств следует проявить осмотрительность, даже некоторую жесткость — это позволит вам лучше разглядеть предмет своего внимания. Сон накануне — вещий на месяц. Булавки, иглы, осколки стекла во сне — к обидным шуткам или разочарованию.

Весы. Неблагоприятный день, связанный с предательством, клеветой, преследованием и травлей. Лучше воздержаться от длительных поездок и прогулок в одиночестве. Не рекомендуются активные физические нагрузки. Звезды рекомендуют воздержание, здравомыслие, критичное отношение к действительности. Следите за своим имуществом: не исключены ограбления, пожар или потеря ценной вещи.

Скорпион. Напряженный день. Следует проявить осторожность и осмотрительность во всех делах. Не полагайтесь на интуицию, внимательно прислушайтесь к мнению близких людей, которым вы доверяете. День неблагоприятен для продвижений в карьере, любовных приключений, семейных отношений. Вечер проведите дома в кругу семьи.

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Стрелец. Возможно, сегодня вам придется отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды. Звезды рекомендуют активно защищатьсобственные интересы, иначе ход событий изменится не в вашу пользу. Во второйполовине дня исключите крупные капиталовложения или покупки — неблагоприятное сочетание планет может привести к финансовым потерям. Весьма вероятно,что женщин-Дев ждет новое кратковременное увлечение. В связи с этим не исключены изменения в личной жизни.

Козерог. Вероятно, что после встречи с близкими людьми вы получите огромный заряд оптимизма. Не исключено, что деловые предложения о тесном сотрудничестве посыплются со всех сторон. Звезды рекомендуют решительно браться за все предложенные дела и не упускать возможности добиться успеха.

Водолей. Напряженный день. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими. Постарайтесь ограничить общение: ваша эмоциональная чувствительность и интерес к новым людям могут сослужить плохую службу Женщинам-Близнецам следует остерегаться романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия.

Рыбы. Благоприятный день для реализации идейи планов предыдущего времени. Возможны некоторые изменения в личнойжизни. Сегодня главное — не совершать ошибок и все делать вовремя.

Астролог: Вальдемар Небоходцев