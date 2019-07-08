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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: проект «Мобильный кванториум»

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: проект «Мобильный кванториум»

9 июля в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о проекте «Мобильный кванториум» в Приамурье. Гость: директор детского технопарка «Кванториум-28» Наталья Домашенко. Ведущие эфира: Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».

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